Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 3-5 мая: бесплатные концерты, спектакли, языковые курсы

Афиша Одессы на 3-5 мая: бесплатные концерты, спектакли, языковые курсы

Первый уикенд мая приходится на Пасху. Искренне желаем каждому провести этот праздник в кругу семьи, за щедрым столом и вкусной паской. Но, если вы хотите чего-нибудь большего, обязательно посмотрите, как можно провести время в нашем городе.

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 мая, 13:30
Что: Миграция народов. Боги Индии, Юго-Восточной Азии и Китая
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 3 мая, 16:00

Что: Базовый курс итальянского языка
Где: Малая Арнаутская, 66, Norma Vita
Когда: 3 мая, 16:00
Форма регистрации: https://forms.gle/ozdBtYtbXCGAaEbK9
Что: Концерт студентов кафедры народных инструментов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 3 мая, 16:00
Что: Взгляд из Одессы: как противостоять гибридным попыткам кремля поссорить Украину с Румынией, Болгарией и Молдовой
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 мая, 18:00

Что: Книжный клуб
Где: Ковальская, 59, Книжный магазин Есть
Когда: 4 мая, 15:00
Что: Курсы английского языка
Где: Малая Арнаутская, 66, Norma Vita
Когда: 4 мая, 16:00
Форма регистрации: https://forms.gle/RBeLp7nxt6259NTK8
Что: Презентация книги Ии Кивы «Смех потухшей костер»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 4 мая, 15:00
Что: Просмотр док фильма «И каждая река»
Где: Малая Арнаутская, 66, Norma Vita
Когда: 4 мая, 16:00

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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