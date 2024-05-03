Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 3-5 травня: безкоштовні концерти, спектаклі, мовні курси

Афіша Одеси на 3-5 травня: безкоштовні концерти, спектаклі, мовні курси

Перший вікенд травня приходиться на Великдень. Щиро бажаємо кожному провести це свято в родинному колі, за щедрим столом та смачною паскою. Але, якщо ви бажаєте чогось більшого, обовʼязково подивіться, як можна провести час в нашому місті.

Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 3 травня, 13:30
Що: Міграція народів. Боги Індії, Південно-Східної Азії та Китаю
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 3 травня, 16:00

Що: Базовий курс італійської мови
Де: Мала Арнаутська, 66, Norma Vita
Коли: 3 травня, 16:00
Форма реєстрації: https://forms.gle/ozdBtYtbXCGAaEbK9

Що: Концерт студентів кафедри народних інструментів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 3 травня, 16:00
Що: Погляд з Одеси: як протистояти гібридним спробам кремля посварити Україну з Румунією, Болгарією та Молдовою
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 3 травня, 18:00
Що: Книжковий клуб
Де: Ковальська, 59, Книгарня Є
Коли: 4 травня, 15:00
Що: Курси англійської мови
Де: Мала Арнаутська, 66, Norma Vita
Коли: 4 травня, 16:00
Форма реєстрації: https://forms.gle/RBeLp7nxt6259NTK8
Що: Презентація книги Ії Ківи «Сміх згаслої ватри»
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 4 травня, 15:00
Що: Перегляд док фільму “І кожна річка”
Де: Мала Арнаутська, 66, Norma Vita
Коли: 4 травня, 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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