Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 29-31 марта: бесплатные выставки, концерты, фестиваль

Афиша Одессы на 29-31 марта: бесплатные выставки, концерты, фестиваль

В эти выходные нам обещают волшебную погоду! Именно поэтому обязательно запланируйте поход на благотворительный фестиваль в парке Марка Твена. Там вас ждут не только развлечения, но и акция помощи бездомным животным, концерты украинской современной музыки.

А в субботу не пропустите встречу с Русланом Горовым, сценаристом, музыкантом, режиссером, военным и автором культового спектакля «Чуваки не празднуют, или Ukrainian».

Что: Встреча с фотографом Аленой Ксенофонтовой
Где: Соборная, 2, галерея «Диалоги»
Когда: 29 марта, 18:00

Что: Презентация книги Полины Нятко-Табачниковой «Моя театральная и моя личная жизнь»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 27 марта, 15:00

Что: Музыкальный марафон «Хуже не будет»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 марта, 18:00

Что: Встреча с Русланом Горовым
Где: Пастера, 15, Украинский театр
Когда: 30 марта, 14:00

Что: Благотворительный фестивал «More fest. Весна»
Где: Парк Марка Твена
Когда: 31 марта, 12:00 — 18:00

Что: Экскурсия в музей электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
Когда: 31 марта, 12:00

Что: Выставка Васи Дмитрика «Отопительный сезон»
Где: Софиевская, 5-а, Художественный музей
Когда: 31 марта, 15:00

Что: Творческая встреча с композитором Людмилой Самодаевой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 31 марта, 15:00

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 29 марта, 13:30

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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