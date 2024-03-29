Афіша Одеси на 29-31 березня: безкоштовні виставки, концерти, фестиваль

Цими вихідними нам обіцяють чарівну погоду! Саме тому обовʼязково заплануйте похід на благодійний фестиваль в парку Марка Твена. Там на вас чекають не лише розваги, а й акція допомоги безпритульним тваринам, концерти української сучасної музики.
А в суботу не пропустіть зустріч із Русланом Горовим, сценаристом, музикантом, режисером, військовим та автором культової вистави “Чуваки не святкують, або Ukrainian”.
Що: Зустріч з фотографом Альоно Ксенофонтовою
Де: Соборна, 2, галерея “Діалоги”
Коли: 29 березня, 18:00
Що: Презентація книги Поліни Нятко-Табачникової «Моє театральне і моє особисте життя»
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 27 березня, 15:00
Що: Музичний марафон “Гірше не буде”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 29 березня, 18:00
Що: Зустріч з Русланом Горовим
Де: Пастера, 15, Український театр
Коли: 30 березня, 14:00
Що: Благодійний фестивал “More fest. Весна”
Де: Парк Марка Твена
Коли: 31 березня, 12:00 – 18:00
Що: Екскурсія в музей електротранспорту
Де: Олексіївська площа, 21-а, Депо
Коли: 31 березня, 12:00
Що: Виставка Васі Дмитрика “Опалювальний сезон”
Де: Софієвська, 5-а, Художній музей
Коли: 31 березня, 15:00
Що: Творча зустріч з композиторкою Людмилою Самодаєвою
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 31 березня, 15:00
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 29 березня, 13:30