Афіша Одеси на 29-31 березня: безкоштовні виставки, концерти, фестиваль

Афіша Одеси на 26-28 березня: безкоштовні концерти, виставки, вистави, спектаклі Блекаути знову повернулися в наше життя. Саме тому ця підбірка не лише про дозвілля. Це про можливість підзарядити гаджети, емоції, перезавантажитися та зустрітися із людьми, які дарують світло. Зберігайте душевне тепло та допомагайте ЗСУ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 19-21 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Цей тиждень можна цілком присвятити розвитку та освіті, адже на нас чекає декілька цікавих лекцій по історії, розмовні англійський та український клуби, навчання у джазовій академії. А ще, одеські фотографи запрошують на відкриття щорічного фотосалону, зазвичай ця подія збирає багато авторів та відвідувачів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ