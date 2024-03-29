Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 29-31 березня: безкоштовні виставки, концерти, фестиваль

Афіша Одеси на 29-31 березня: безкоштовні виставки, концерти, фестиваль

Цими вихідними нам обіцяють чарівну погоду! Саме тому обовʼязково заплануйте похід на благодійний фестиваль в парку Марка Твена. Там на вас чекають не лише розваги, а й акція допомоги безпритульним тваринам, концерти української сучасної музики.

А в суботу не пропустіть зустріч із Русланом Горовим, сценаристом, музикантом, режисером, військовим та автором культової вистави “Чуваки не святкують, або Ukrainian”.

Що: Зустріч з фотографом Альоно Ксенофонтовою
Де: Соборна, 2, галерея “Діалоги”
Коли: 29 березня, 18:00

Що: Презентація книги Поліни Нятко-Табачникової «Моє театральне і моє особисте життя»
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 27 березня, 15:00

Що: Музичний марафон “Гірше не буде”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 29 березня, 18:00

Що: Зустріч з Русланом Горовим
Де: Пастера, 15, Український театр
Коли: 30 березня, 14:00

Що: Благодійний фестивал “More fest. Весна”
Де: Парк Марка Твена
Коли: 31 березня, 12:00 – 18:00

Що: Екскурсія в музей електротранспорту
Де: Олексіївська площа, 21-а, Депо
Коли: 31 березня, 12:00

Що: Виставка Васі Дмитрика “Опалювальний сезон”
Де: Софієвська, 5-а, Художній музей
Коли: 31 березня, 15:00

Що: Творча зустріч з композиторкою Людмилою Самодаєвою
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 31 березня, 15:00

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 29 березня, 13:30

 

 

 

Avatar photo
Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk