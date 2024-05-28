Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 28-30 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 28-30 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Образовательные лекции и события завершают нашу очередную военную весну. Есть возможность послушать молодых музыкантов, студентов Музыкальной академии, принять участие в дискуссиях или присоединиться к тем, кто собирается чтобы практиковать украинский устный язык.

Что: Вечер переводов английской поэзии
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 мая, 17:00

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 28 мая, 13:30
Что: Концерт класса трубы
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 28 мая, 18:00
Что: Диалоги о взаимопонимании с Ярославой Резниковой
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 28 мая, 18:00
Регистрация обязательна по ссылке: https://forms.gle/9Ef4XmGnr5xvWqpi8

Что: Лекция «Красивые одесские вывески»
Где: Место будет сообщено после регистрации
Когда: 28 мая, 17:00

Что: Концерт студентов кафедры сольного пения
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 29 мая, 14:15
Что: Мелодия жизни Ольги Кобылянской Мелодия жизни Ольги Кобылянской
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 30 мая, 15:30

Что: Музыкально-поэтическая встреча
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 30 мая, 16:00

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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