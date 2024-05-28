Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 28-30 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 28-30 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Освітні лекції та події завершують нашу чергову воєнну весну. Є можливість послухати молодих музикантів, студентів Музичної академії, взяти участь у дискусіях або приєднатися до тих, хто збирається щоб практикувати українську усну мову.

Що: Вечір перекладів англійської поезії
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 28 травня, 17:00
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 28 травня, 13:30
Що: Концерт класу труби
Де: Новосельского, 63 , Музична академія, Велика зала
Коли: 28 травня, 18:00
Що: Діалоги про порозуміння з Ярославою Резніковою
Де: Троїцька, 49-51, Бібліотека Грушевського
Коли: 28 травня, 18:00
Реєстрація обов’язкова за посиланням: https://forms.gle/9Ef4XmGnr5xvWqpi8
Що: Лекція “Гарні одеські вивіски”
Де: Місце буде повідомлене після реєстрації
Коли: 28 травня, 17:00
Що: Концерт студентів кафедри сольного співу
Де: Новосельского, 63 , Музична академія,Велика зала
Коли: 29 травня, 14:15
Що: Мелодія життя Ольги Кобилянської
Де: Троїцька, 49-51, Бібліотека Грушевського
Коли: 30 травня, 15:30
Що: Музикально-поетична зустріч
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 30 травня, 16:00

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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