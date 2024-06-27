Афиша Одессы на 28 — 30 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 28 — 30 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Последние выходные июня. Мы предлагаем провести эти дни полезно — развиваясь, вдохновляясь, обучаясь. А еще, вспомните ваш июнь, каким он был? Есть ли вам за что поблагодарить мир, ВСУ, друзей, близких? Не откладывайте — благодарите, донатьте, поддерживайте! И мы благодарим вселенную за этот июнь. Живем дальше!

Что: День открытых дверей
Где: Ланжероновская, 24-а, Музей Степная Украина
Когда: 28 июня, 10:00-16:00
афишаЧто: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 28 июня, 13:30
афиша
Что: Открытие выставки кукол «Слава Украине»
Где: Польская, 19, Центр украинской культуры
Когда: 28 июня, 15:00
афиша
Что: Презентация поэтического сборника «Воскресные встречи»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 28 июня, 16:00
афишаЧто: Выставка Александра Населенка «Непростая молитва за цветущую манголию»
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 28 июня, 17:00
афишаЧто: Легенды театральной Одессы. Генрих Осташевский
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 июня, 17:00
афишаЧто: Лекция | ЛГБТ глазами биолога Как работает гендер
Где: Греческая 1-я, American House Odesa
Когда: 28 июня, 18:30
Регистрация: https://bit.ly/4cEbXEp
афишаЧто: Творческая встреча с Русланом Горовым
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 29 июня, 13:00
афишаЧто: Одесская кукла-мотанка
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 29 июня, 15:00
афишаЧто: Лекция «Ранняя греческая лирика и загадка возникновения философии»
Где: Пастера, 13 , Научная библиотека
Когда: 29 июня, 16:00
афишаЧто: День поддержки переселенцев
Где: Парк Марка Твена
Когда: 30 июня, 15:00
афиша

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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