Афіша Одеси на 28 – 30 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Останні вихідні червня. Ми пропонуємо провести ці дні корисно – розвиваючись, надихаючись, навчаючись. А ще, згадайте ваш червень, яким він був? Чи є вам за що подякувати світові, ЗСУ, друзям, близьким? Не відкладайте – дякуйте, донатьте, підтримуйте! І ми дякуємо всесвіту за цей червень. Живемо далі!
Що: День відчинених дверей
Де: Ланжеронівська, 24-а, Музей Степова Україна
Коли: 28 червня, 10:00- 16:00
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 28 червня, 13:30
Що: Відкриття виставки ляльок “Слава Україні”
Де: Польська, 19, Центр української культури
Коли: 28 червня, 15:00
Що: Презентація поетичної збірки “Недільні зустрічі”
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 28 червня, 16:00
Що: Виставка Олександра Населенка «Непроста молитва за квітучу манголію»
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 28 червня, 17:00
Що: Легенди театральної Одеси. Генріх Осташевський
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 28 червня, 17:00
Що: Лекція | ЛГБТ очима біолога | Як працює гендер
Де: Грецька 1-а, American House Odesa
Коли: 28 червня, 18:30
Реєстрація: https://bit.ly/4cEbXEp
Що: Творча зустріч з Русланом Горовим
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 29 червня, 13:00
Що: Одеська лялька-мотанка
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 29 червня, 15:00
Що: Лекція “Рання грецька лірика та загадка виникнення філософії”
Де: Пастера, 13 , Наукова бібліотека
Коли: 29 червня, 16:00
Що: День підтримки переселенців
Де: Парк Марка Твена
Коли: 30 червня, 15:00