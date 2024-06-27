Афіша Одеси на 28 – 30 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 24 – 26 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Майже всі події цього тижня повʼязані з жінками – створені для жінок, створені жінками або про жінок. У вівторок на вас чекає жіночий стендап. Ви ще не були на стендапі? Обовʼяково загляніть в бібліотеку Грушевського. В середу в театрі Василька на нас чекає презентація книги Майї Тульчинськоі, блогерки, яка пише про моду, “Я забула труси”. А в четвер в Музеї історії євреїв розкажуть про життя Зінаїди Райх. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 21 -23 червня: безкоштовні виставки, концерти, спектаклі Найдовші дні літа пропонуємо провести активно та на підйомі. Кращі митці міста вже підготували для безкоштовного відвідування цікаві події. Зверніть увагу, що в Одесі в новому форматі знову працює Музей сучасного мистецтва. Зараз це відбувається в співпраці з Музеєм західного та східного музею, де сучасне мистецтво оселилося в безпечному просторі виставкової галереї. Гарних та тихих вам вихідних. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ