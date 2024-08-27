Афиша Одессы на 28 — 29 августа: бесплатные языковые курсы, выставка и кинопоказ

Последние дни лета. Успейте поймать его теплое дыхание. А мы предлагаем посмотреть на события, которые состоятся в среду и четверг. И напоминаем о многочисленных языковых курсах украинского и английского, которые никогда не поздно начать посещать.
Что: Благотворительный кинопоказ «Берегите женщин»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 28 августа, 16:00
Что: U-Nation Startup & Innovation conference
Где: ОК Одесса, Аркадийское плато, 5
Когда: 29 августа, 16:00
Регистрация https://forms.gle/CggzMbyzwAvDEVDx6
Что: Языковые курсы «Единые»
Где: Преображенская, 35. Библиотека Багрицкого
Когда: 28 августа, 16:00
Что: American English Club
Где: Греческая 1-я, America house Odesa
Когда: 28 августа, 17:00
Регистрация https://bit.ly/3SVZNPx
Что: Встреча сообщества «СИЛА СЛОВА: язык как инструмент перемен»
Где: Греческая 1-я, America house Odesa
Когда: 28 августа, 18:15
Что: Литературные чтения памяти Дениса Максишко
Где: Королева, 46-а, Библиотека для юношества
Когда: 29 августа, 15:00
Что: Разговорный клуб с Фрэнком Хики
Где: Греческая 1-я, America house Odesa
Когда: 29 августа, 18:30
Регистрация: https://bit.ly/4dVq3l8