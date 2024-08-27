Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 28 — 29 августа: бесплатные языковые курсы, выставка и кинопоказ

Афиша Одессы на 28 — 29 августа: бесплатные языковые курсы, выставка и кинопоказ

Последние дни лета. Успейте поймать его теплое дыхание. А мы предлагаем посмотреть на события, которые состоятся в среду и четверг. И напоминаем о многочисленных языковых курсах украинского и английского, которые никогда не поздно начать посещать.

Что: Благотворительный кинопоказ «Берегите женщин»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 28 августа, 16:00
Одесская киностудияЧто: U-Nation Startup & Innovation conference
Где: ОК Одесса, Аркадийское плато, 5
Когда: 29 августа, 16:00
Регистрация https://forms.gle/CggzMbyzwAvDEVDx6
афишаЧто: Языковые курсы «Единые»
Где: Преображенская, 35. Библиотека Багрицкого
Когда: 28 августа, 16:00
афишаЧто: American English Club
Где: Греческая 1-я, America house Odesa
Когда: 28 августа, 17:00
Регистрация https://bit.ly/3SVZNPx

афиша
Что: Встреча сообщества «СИЛА СЛОВА: язык как инструмент перемен»
Где: Греческая 1-я, America house Odesa
Когда: 28 августа, 18:15
афишаЧто: Литературные чтения памяти Дениса Максишко
Где: Королева, 46-а, Библиотека для юношества
Когда: 29 августа, 15:00
афишаЧто: Разговорный клуб с Фрэнком Хики
Где: Греческая 1-я, America house Odesa
Когда: 29 августа, 18:30
Регистрация: https://bit.ly/4dVq3l8
афиша

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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