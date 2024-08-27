Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 28 – 29 серпня: безплатні мовні курси, виставка і кінопоказ

Афіша Одеси на 28 – 29 серпня: безплатні мовні курси, виставка і кінопоказ

Останні дні літа. Встигніть спіймати його теплий подих. А ми пропонуємо подивитися на події, які відбудуться у середу та четвер. Та нагадуємо про чисельні мовні курси української та англійської, які ніколи не пізно почати відвідувати.

Що: Благодійний кінопоказ “Бережіть жінок”
Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія
Коли: 28 серпня, 16:00
Одеська кіностудіяЩо: U-Nation Startup & Innovation conference
Де: ОК Одеса, Аркадійське плато, 5
Коли: 29 серпня, 16:00
Реєстрація https://forms.gle/CggzMbyzwAvDEVDx6
афішаЩо: Мовні курси “Єдині”
Де: Преображенська, 35. Бібліотека Багрицького
Коли: 28 серпня, 16:00
афішаЩо: American English Club
Де: Грецька 1-а, America house Odesa
Коли: 28 серпня, 17:00
Реєстрація https://bit.ly/3SVZNPx
афішаЩо: Зустріч спільноти «СИЛА СЛОВА: мова як інструмент змін»
Де: Грецька 1-а, America house Odesa
Коли: 28 серпня, 18:15
афішаЩо: Літературні читання памʼяті Дениса Максишка
Де: Корольова, 46-а, Бібліотека для юнацтва
Коли: 29 серпня, 15:00
афішаЩо: Розмовний клуб із Френком Хікі
Де: Грецька 1-а, America house Odesa
Коли: 29 серпня, 18:30
Реєстрація: https://bit.ly/4dVq3l8
афіша

 

Avatar photo
Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk