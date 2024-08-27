Афіша Одеси на 28 – 29 серпня: безплатні мовні курси, виставка і кінопоказ

Останні дні літа. Встигніть спіймати його теплий подих. А ми пропонуємо подивитися на події, які відбудуться у середу та четвер. Та нагадуємо про чисельні мовні курси української та англійської, які ніколи не пізно почати відвідувати.
Що: Благодійний кінопоказ “Бережіть жінок”
Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія
Коли: 28 серпня, 16:00
Що: U-Nation Startup & Innovation conference
Де: ОК Одеса, Аркадійське плато, 5
Коли: 29 серпня, 16:00
Реєстрація https://forms.gle/CggzMbyzwAvDEVDx6
Що: Мовні курси “Єдині”
Де: Преображенська, 35. Бібліотека Багрицького
Коли: 28 серпня, 16:00
Що: American English Club
Де: Грецька 1-а, America house Odesa
Коли: 28 серпня, 17:00
Реєстрація https://bit.ly/3SVZNPx
Що: Зустріч спільноти «СИЛА СЛОВА: мова як інструмент змін»
Де: Грецька 1-а, America house Odesa
Коли: 28 серпня, 18:15
Що: Літературні читання памʼяті Дениса Максишка
Де: Корольова, 46-а, Бібліотека для юнацтва
Коли: 29 серпня, 15:00
Що: Розмовний клуб із Френком Хікі
Де: Грецька 1-а, America house Odesa
Коли: 29 серпня, 18:30
Реєстрація: https://bit.ly/4dVq3l8