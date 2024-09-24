Новости Одессы и Одесской области

В Одессе покажут бесплатное кино: афиша города на 24-26 сентября

В Одессе покажут бесплатное кино: афиша города на 24-26 сентября

Эта неделя будет интересной для киноманов, ведь их ждет два показа. Тем, кто любит современную поэзию, тоже будет куда сходить — их ждут уютные встречи. А в четверг всех ждем в филармонии на большой вечер крымскотатарской и украинской музыки и литературы.

Что: Показ фильма Киры Муратовой «Наш честный хлеб»
Где: Французский бульвар, 33 Одесская киностудия
Когда: 26 сентября, 14:00
афишаЧто: Творческий вечер Татьяны Милимко
Где: переулок Луценко (вице-адмирала Жукова), 3/7, кофейня Salute
Когда: 24 сентября, 17:00
афишаЧто: Дмитрий Павлычко: Стихи, ставшие хитами
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 25 сентября, 14:30
афишаЧто: American English Club
Где: Греческая, 1-я, American House
Когда: 25 сентября, 16:00
Registry for the event here and set a calendar reminder so you don’t miss anything
https://bit.ly/3zE05El
афишаЧто: Яремчук: Бесподобный мир красоты
Где: Греческая, 1, Действие-бизнес
Когда: 26 сентября, 13:30
Вход только по регистрации https://forms.gle/bPztPRtiJSSex4XE8
афишаЧто: Проект Марии Савченко «Присутствие и воображение»
Где: Преображенская 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 26 сентября, 16:00
афишаЧто: Художественное действо «Общая легенда»
Где: Нины Строкатой (Бунина), 15, Одесская филармония
Когда: 26 сентября, 18:00
Вход за регистрацию https://forms.gle/tL8vu64noo4EJE168
афиша

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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