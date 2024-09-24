В Одесі покажуть безкоштовне кіно: афіша міста на 24-26 вересня

Цей тиждень буде цікавим для кіноманів, адже на них чекає два покази. Тим, хто любить сучасну поезію, теж буде куди сходити – на них чекають затишні зустрічі. А в четвер усіх чекаємо у філармонії на великий вечір кримськотатарської та української музики й літератури.
Що: Показ фільму Кіри Муратової “Наш чесний хліб”
Де: Французький бульвар, 33 Одеська кіностудія
Коли: 26 вересня, 14:00
Що: Творчий вечір Тетяни Мілімко
Де: провулок Луценка (віце-адмірала Жукова),3/7, кавʼярня Salute
Коли: 24 вересня, 17:00
Що: Дмитро Павличко: Вірші, що стали хітами
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 25 вересня, 14:30
Що: American English Club
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 25 вересня, 16:00
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https://bit.ly/3zE05El
Що: Яремчук: Незрівнянний світ краси
Де: Грецька, 1, Дія-бізнес
Коли: 26 вересня, 13:30
Вхід лише за реєстрацією https://forms.gle/bPztPRtiJSSex4XE8
Що: Проект Марії Савченко “Присутність та уява”
Де: Преображенська 35, Б-ка Багрицького
Коли: 26 вересня, 16:00
Що: Мистецьке дійство “Спільна легенда”
Де: Ніни Строкатої (Буніна), 15, Одеська філармонія
Коли: 26 вересня, 18:00
Вхід за реєстрацію https://forms.gle/tL8vu64noo4EJE168