Новини Одеси та Одеської області

В Одесі покажуть безкоштовне кіно: афіша міста на 24-26 вересня

В Одесі покажуть безкоштовне кіно: афіша міста на 24-26 вересня

Цей тиждень буде цікавим для кіноманів, адже на них чекає два покази. Тим, хто любить сучасну поезію, теж буде куди сходити – на них чекають затишні зустрічі. А в четвер усіх чекаємо у філармонії на великий вечір кримськотатарської та української музики й літератури.

Що: Показ фільму Кіри Муратової “Наш чесний хліб”
Де: Французький бульвар, 33 Одеська кіностудія
Коли: 26 вересня, 14:00
афішаЩо: Творчий вечір Тетяни Мілімко
Де: провулок Луценка (віце-адмірала Жукова),3/7, кавʼярня Salute
Коли: 24 вересня, 17:00
афішаЩо: Дмитро Павличко: Вірші, що стали хітами
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 25 вересня, 14:30
афішаЩо: American English Club
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 25 вересня, 16:00
Register for the event here and set a calendar reminder so you don’t miss anything
https://bit.ly/3zE05El
афішаЩо: Яремчук: Незрівнянний світ краси
Де: Грецька, 1, Дія-бізнес
Коли: 26 вересня, 13:30
Вхід лише за реєстрацією https://forms.gle/bPztPRtiJSSex4XE8
афішаЩо: Проект Марії Савченко “Присутність та уява”
Де: Преображенська 35, Б-ка Багрицького
Коли: 26 вересня, 16:00
афішаЩо: Мистецьке дійство “Спільна легенда”
Де: Ніни Строкатої (Буніна), 15, Одеська філармонія
Коли: 26 вересня, 18:00
Вхід за реєстрацію https://forms.gle/tL8vu64noo4EJE168
афіша

Avatar photo
Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
View all comments
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk