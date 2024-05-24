Афиша Одессы на 24-26 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Не верится, но это так — последние выходные весны. Проведите их так, чтобы они вам запомнились! Тем более, что сделать это бесплатно будет много возможностей. Изучайте афишу, и выбирайте то, что вам по душе.
Что: Сколько лет в Одессе? Научный подход без политики. Лекция Тараса Гончарука
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 24 мая, 15:00
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 24 мая, 13:30
Что: Вернисаж «Инвестиции в вечность»
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 24 мая, 15:00
Что: Концерт «В кругу друзей»
Где: Сабанеев мост, 2, Лицей им. Столярского
Когда: 24 мая, 15:00
Что: Открытие выставки «Мастерская живописи»
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 24 мая, 16:00
Что: Литературно-музыкальная программа «Я думал, чувствовал, я жил… Страницы жизни и творчества Самуила Маршака»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 мая, 17:00
Что: Занятия Цигун и Тайцзицюань Чэнь
Где: Парк Победы, «Стоунхендж»
Когда: 25 мая, 8:00
Что: Концерт
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 25 мая, 12:00
Что: Романтическая вселенная камерной музыки
Где: Новосельского, 63 , Музыкальная академия
Когда: 25 мая, 13:00
Что: Благотворительная ярмарка
Где: Городской сад
Когда: 25 мая, 14:00
Что: Открытие выставки
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 25 мая, 14:00
Что: Тайная жизнь дивозверей Марии Приймаченко
Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 25 мая, 15:00
Что: Творческая встреча с Зоей Казанжи
Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 25 мая, 17:00
Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Марка Твена
Когда: 26 мая, 15:00 – 19:00
Что: Вечер поэзии. Бермудский треугольник весны
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 26 мая, 15:00
Что: Детям и взрослым о спасении животных
Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 26 мая, 17:00