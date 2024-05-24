Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 24-26 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 24-26 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Не верится, но это так — последние выходные весны. Проведите их так, чтобы они вам запомнились! Тем более, что сделать это бесплатно будет много возможностей. Изучайте афишу, и выбирайте то, что вам по душе.

Что: Сколько лет в Одессе? Научный подход без политики. Лекция Тараса Гончарука
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 24 мая, 15:00

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 24 мая, 13:30
Что: Вернисаж «Инвестиции в вечность»
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 24 мая, 15:00

Что: Концерт «В кругу друзей»
Где: Сабанеев мост, 2, Лицей им. Столярского
Когда: 24 мая, 15:00
Что: Открытие выставки «Мастерская живописи»
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 24 мая, 16:00
Что: Литературно-музыкальная программа «Я думал, чувствовал, я жил… Страницы жизни и творчества Самуила Маршака»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 мая, 17:00
Что: Занятия Цигун и Тайцзицюань Чэнь
Где: Парк Победы, «Стоунхендж»
Когда: 25 мая, 8:00

Что: Концерт
Где: Троицкая, 49-51, Библиотека Грушевского
Когда: 25 мая, 12:00

Что: Романтическая вселенная камерной музыки
Где: Новосельского, 63 , Музыкальная академия
Когда: 25 мая, 13:00
Что: Благотворительная ярмарка
Где: Городской сад
Когда: 25 мая, 14:00
Что: Открытие выставки
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 25 мая, 14:00
Что: Тайная жизнь дивозверей Марии Приймаченко
Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 25 мая, 15:00

Что: Творческая встреча с Зоей Казанжи
Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 25 мая, 17:00
Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Марка Твена
Когда: 26 мая, 15:00 – 19:00
Что: Вечер поэзии. Бермудский треугольник весны
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 26 мая, 15:00
Что: Детям и взрослым о спасении животных
Где: Европейская площадь, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 26 мая, 17:00

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua