Афіша Одеси на 24-26 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Не віриться, але це так – останні вихідні весни. Проведіть їх так, щоб вони вам запамʼяталися! Тим більше, що зробити це безкоштовно буде багато можливостей. Вивчайте афішу, та обирайте те, що вам до душі.
Що: Скільки років Одесі? Науковий підхід без політики. Лекція Тараса Гончарука
Де: Троїцька, 49-51, Бібліотека Грушевського
Коли: 24 травня, 15:00
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 24 травня, 13:30
Що: Вернісаж “Інвестиції у вічність”
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 24 травня, 15:00
Що: Концерт “У колі друзів”
Де: Сабанєєв міст, 2, Ліцей им. Столярського
Коли: 24 травня, 15:00
Що: Відкриття виставки “Майстерня живопису”
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 24 травня, 16:00
Що: Літературно-музичну програму “Я думав, відчував, я жив… Сторінки життя і творчості Самуїла Маршака”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 24 травня, 17:00
Що: Заняття Цигун і Тайцзицюань Чень
Де: Парк Перемоги, “Стоунхендж”
Коли: 25 травня, 8:00
Що: Концерт
Де: Троїцька, 49-51, Бібліотека Грушевського
Коли: 25 травня, 12:00
Що: Романтичний всесвіт камерної музики
Де: Новосельского, 63 , Музична академія
Коли: 25 травня, 13:00
Що: Благодійний ярмарок
Де: Міський сад
Коли: 25 травня, 14:00
Що: Відкриття виставки
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 25 травня, 14:00
Що: Таємне життя дивозвірів Марії Приймаченко
Де: Європейська площа, 2, Книгарня кавʼярня Старого Лева
Коли: 25 травня, 15:00
Що: Творча зустріч з Зоєю Казанжи
Де: Європейська площа, 2, Книгарня кавʼярня Старого Лева
Коли: 25 травня, 17:00
Що: День підтримки переселенців
Де: Парк Марка Твена
Коли: 26 травня, 15:00 – 19:00
Що: Вечір поезії. Бермудський трикутник весни
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 26 травня, 15:00
Що: Дітям та дорослим про порятунок тварин
Де: Європейська площа, 2, Книгарня кавʼярня Старого Лева
Коли: 26 травня, 17:00