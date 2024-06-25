Афиша Одессы на 24 — 26 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 24 — 26 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Почти все события этой недели связаны с женщинами — созданные для женщин, созданные женщинами или о женщинах. Во вторник вас ждет женский стендап. Вы еще не были на стендапе? Обязательно загляните в библиотеку Грушевского. В среду в театре Василька нас ждет презентация книги Майи Тульчинской, блогера, которая пишет о моде, «Я забыла трусы». А в четверг в Музее истории евреев расскажут о жизни Зинаиды Райх.

Что: Концерт «Неизвестная Вена»
Где: Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 25 июня, 12:00
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Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 25 июня, 13:30
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Что: Создание дизайна для футболок и шоперов
Где: Греческая 1-я, American House Odesa
Когда: 25 июня, 16:00
Регистрация: https://forms.gle/o67vVDaWKhpPThoj9
афишаЧто: Женский социальный стендап
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 25 июня, 18:00
афиша

Что: American English Club/Debates
Где: Online
Когда: 26 июня, 17:00
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/zUmnKY8Sn8XgSgCs6
афишаЧто: Презентация книги Майи Тульчинской «Я забыла трусы»
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 26 июня, 18:00
афишаЧто: Концерт презентация! Виталий Губаренко: Ранние инструментальные произведения
Где: Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 27 июня, 17:00
афишаЧто: Одесситка, покорившая мир и пленившая сердца двух гениев
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 27 июня, 18:00
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Что: Голливуд на берегу Черного моря
Где: По регистрации
Когда: 27 июня, 18:00
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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