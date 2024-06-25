Афіша Одеси на 24 – 26 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 24 – 26 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Майже всі події цього тижня повʼязані з жінками – створені для жінок, створені жінками або про жінок. У вівторок на вас чекає жіночий стендап. Ви ще не були на стендапі? Обовʼяково загляніть в бібліотеку Грушевського. В середу в театрі Василька на нас чекає презентація книги Майї Тульчинськоі, блогерки, яка пише про моду, “Я забула труси”. А в четвер в Музеї історії євреїв розкажуть про життя Зінаїди Райх.

Що: Концерт “Невідомий Відень”
Де: Музична академія, Мала зала
Коли: 25 червня, 12:00
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Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 25 червня, 13:30
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Що: Створення дизайну для футболок та шоперів
Де: Грецька 1-а, American House Odesa
Коли: 25 червня, 16:00
Реєстрація: https://forms.gle/o67vVDaWKhpPThoj9
афішаЩо: Жіночий соціальний стендап
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 25 червня, 18:00
афіша
Що: American English Club/Debates
Де: Online
Коли: 26 червня, 17:00
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/zUmnKY8Sn8XgSgCs6
афішаЩо: Презентація книги Майї Тульчинської “Я забула труси”
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 26 червня, 18:00
афішаЩо: Концерт презентація! Віталій Губаренко: Ранні інструментальні твори
Де: Музична академія, Велика зала
Коли: 27 червня, 17:00
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Що: Одеситка, яка підкорила світ і полонила серця двох геніїв
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 27 червня, 18:00
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Що: Голлівуд на березі Чорного моря
Де: За реєстрацією
Коли: 27 червня, 18:00
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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