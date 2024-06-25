Афіша Одеси на 24 – 26 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 21 -23 червня: безкоштовні виставки, концерти, спектаклі Найдовші дні літа пропонуємо провести активно та на підйомі. Кращі митці міста вже підготували для безкоштовного відвідування цікаві події. Зверніть увагу, що в Одесі в новому форматі знову працює Музей сучасного мистецтва. Зараз це відбувається в співпраці з Музеєм західного та східного музею, де сучасне мистецтво оселилося в безпечному просторі виставкової галереї. Гарних та тихих вам вихідних. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 11 – 13 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави В Одесі червнева спека. Пережити її комфортно можно в закладах культури. В старинных будівлях, в яких знаходяться більшість залів одеських бібліотек завжди прохолодно навіть без кондиціонерів. А ще тут завжди приємне спілкування і цікаві люди навкруги. Цього тижня тут пройдуть творчі зустрічі, дискусії. А в American House на вас чекає новий клуб, де можна попрактикувати англійську. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ