Афиша Одессы на 23 — 25 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 23 — 25 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Жара немножко спала. Так что, кто боялся лишний раз выходить на улицу — уже можно, неделя обещает быть более комфортной для обучения в языковых клубах, прослушивания лекций и содержательных встреч.

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 июля, 13:30
афишаЧто: Лекция о Кириаке Костанди
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 24 июля, 16:00
афишаЧто: Лекция “Секта цадиков Киевской области. Детективные сюжеты из киевских архивов”
Где: Онлайн
Когда: 25 июля, 20:00
афишаЧто: Литературная встреча «Слова свеча пылает»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 24 июля, 12:00
афишаЧто: Книжный клуб Разговор
Где: Королева, 40, б-ка для юношества
Когда: 24 июля, 15:00
афиша
Что: Встреча с Александром Красовицким. Презентация новых изданий
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 24 июля, 15:00
афишаЧто: American English Club with Charlie
Где: Онлайн
Когда: 24 июля, 17:00
Регистрация https://bit.ly/3Y7HytU
афишаЧто: Встреча с Рэб Яковом Пинхасом Синяковым
Где: Садовая,10, Музей геноцида «Территория памяти»
Когда: 24 июля, 18:30
Регистрация обязательна bit.ly/3yiLBcl
афишаЧто: Книжный клуб Pro читай
Где: Королева, 40, б-ка для юношества
Когда: 25 июля, 15:00
афишаЧто: American Speaking Club with Frank
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 25 июля, 18:30
Registry via the link: https://bit.ly/3WtHdjY
афиша

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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