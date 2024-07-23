Афіша Одеси на 23 – 25 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 23 – 25 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Спека трошки спала. Тож, хто боявся зайвий раз виходити на вулицю – вже можна, тиждень обіцяє бути більш комфортним для навчання в мовних клубах, прослуховування лекцій та змістовних зустрічей.

Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 липня, 13:30
афішаЩо: Лекція про Киріака Костанді
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 24 липня, 16:00
афішаЩо: Лекція “Секта цадиків на Київщині. Детективні сюжети з київських архіві”
Де: Онлайн
Коли: 25 липня, 20:00
афішаЩо: Літературна зустріч “Слова свічка палає”
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 24 липня, 12:00
афішаЩо: Книжковий клуб Розмова
Де: Корольова, 40, б-ка для юнацтва
Коли: 24 липня, 15:00
афішаЩо: Зустріч з Олександром Красовицьким. Презентація нових видань
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 24 липня, 15:00
афішаЩо: American English Club with Charlie
Де: Онлайн
Коли: 24 липня, 17:00
Реєстрація https://bit.ly/3Y7HytU
афішаЩо: Зустріч із Реб Яковом Пінхасом Синяковим
Де: Садова,10, Музей геноциду «Територія пам’яті»
Коли: 24 липня, 18:30
Реєстрація обовʼязкова bit.ly/3yiLBcl
афішаЩо: Книжковий клуб Pro читай
Де: Корольова, 40, б-ка для юнацтва
Коли: 25 липня, 15:00
афішаЩо: American Speaking Club with Frank
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 25 липня, 18:30
Register via the link: https://bit.ly/3WtHdjY
афіша

Avatar photo
Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk