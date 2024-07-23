Афіша Одеси на 23 – 25 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Спека трошки спала. Тож, хто боявся зайвий раз виходити на вулицю – вже можна, тиждень обіцяє бути більш комфортним для навчання в мовних клубах, прослуховування лекцій та змістовних зустрічей.
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 липня, 13:30
Що: Лекція про Киріака Костанді
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 24 липня, 16:00
Що: Лекція “Секта цадиків на Київщині. Детективні сюжети з київських архіві”
Де: Онлайн
Коли: 25 липня, 20:00
Що: Літературна зустріч “Слова свічка палає”
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 24 липня, 12:00
Що: Книжковий клуб Розмова
Де: Корольова, 40, б-ка для юнацтва
Коли: 24 липня, 15:00
Що: Зустріч з Олександром Красовицьким. Презентація нових видань
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 24 липня, 15:00
Що: American English Club with Charlie
Де: Онлайн
Коли: 24 липня, 17:00
Реєстрація https://bit.ly/3Y7HytU
Що: Зустріч із Реб Яковом Пінхасом Синяковим
Де: Садова,10, Музей геноциду «Територія пам’яті»
Коли: 24 липня, 18:30
Реєстрація обовʼязкова bit.ly/3yiLBcl
Що: Книжковий клуб Pro читай
Де: Корольова, 40, б-ка для юнацтва
Коли: 25 липня, 15:00
Що: American Speaking Club with Frank
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 25 липня, 18:30
Register via the link: https://bit.ly/3WtHdjY