Афиша Одессы на 23-25 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Что: Вокальный конкурс памяти Кобзаря

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал

Когда: 23 апреля, 14:15



Что: Концерт «Звезды твои, Украина»

Где: Новосельского, 63, Кирха

Когда: 23 апреля, 15:00



Что: «Советник «Лекарство под ногами» в биографии и творчестве Юрия Липы»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 апреля, 16:00



Что: Кофейни старой Одессы

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 24 апреля, 16:00



Что: Лекция Александра Галяса «Красавицы Одессы»

Где: Маразливская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 24 апреля, 17:00



Что: American English Club

Где: Греческая, 1-а, America House Odesа

Когда: 24 апреля, 17:00

Зарегистрироваться https://forms.gle/zQmk9RMFksCZmBoh8



Что: Концерт «В джазовых тонах»

Где: Маразливская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 25 апреля, 17:00



Что: Творческий проект Николая Колодочки и Алексея Кузьменко

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал

Когда: 25 апреля, 17:00



Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 апреля, 13:30

