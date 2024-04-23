Афиша Одессы на 23-25 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Последняя неделя апреля встретила нас обильными дождями и похолоданием. Но там, где будут происходить события, которые мы для вас подобрали, будет тепло и уютно.
Что: Вокальный конкурс памяти Кобзаря
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал
Когда: 23 апреля, 14:15
Что: Концерт «Звезды твои, Украина»
Где: Новосельского, 63, Кирха
Когда: 23 апреля, 15:00
Что: «Советник «Лекарство под ногами» в биографии и творчестве Юрия Липы»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 апреля, 16:00
Что: Кофейни старой Одессы
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 24 апреля, 16:00
Что: Лекция Александра Галяса «Красавицы Одессы»
Где: Маразливская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 апреля, 17:00
Что: American English Club
Где: Греческая, 1-а, America House Odesа
Когда: 24 апреля, 17:00
Зарегистрироваться https://forms.gle/zQmk9RMFksCZmBoh8
Что: Концерт «В джазовых тонах»
Где: Маразливская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 25 апреля, 17:00
Что: Творческий проект Николая Колодочки и Алексея Кузьменко
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал
Когда: 25 апреля, 17:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 апреля, 13:30