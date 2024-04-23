Афіша Одеси на 23-25 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Останній тиждень квітня зустрів нас рясними дощами та похолоданням. Але там, де будуть відбуватися події, які ми для вас підібрали, буде тепло та затишно.
Що: Вокальний конкурс памʼяті Кобзаря
Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала
Коли: 23 квітня, 14:15
Що: Концерт “Зірки твої, Україно”
Де: Новосельського, 63, Кірха
Коли: 23 квітня, 15:00
Що: «Порадник «Ліки під ногами» в біографії й творчості Юрія Липи»
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 квітня, 16:00
Що: Кавʼярні старої Одеси
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 24 квітня, 16:00
Що: Лекція Олександра Галяса “Красуні Одеси”
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 24 квітня, 17:00
Що: American English Club
Де: Грецька, 1-а, America House Odesа
Коли: 24 квітня, 17:00
Register https://forms.gle/zQmk9RMFksCZmBoh8
Що: Концерт “В джазових тонах”
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 25 квітня, 17:00
Що: Творчий проект Миколи Колодочки та Олексія Кузьменка
Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала
Коли: 25 квітня, 17:00
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 квітня, 13:30