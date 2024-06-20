Афиша Одессы на 21 -23 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 21 -23 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Самые длинные дни лета предлагаем провести активно и на подъеме. Лучшие художники города уже подготовили для бесплатного посещения интересные события. Обратите внимание, что в Одессе в новом формате снова работает Музей современного искусства. Сейчас это происходит в сотрудничестве с Музеем западного и восточного музея, где современное искусство поселилось в безопасном пространстве выставочной галереи. Хороших и тихих вам выходных.

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 июня, 13:30
афиша

Что: Лекция «Теория систем и теория сознания»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 21 июня, 16:00
афиша
Что: Творческая встреча с Игорем Потоцким и Людмилой Самодаевой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 июня, 17:00
афишаЧто: Дискуссия «Деколонизация в культуре»
Где: Место проведения станет известно после регистрации https://forms.gle/K4cydgwidZS1gepc6\
Когда: 21 июня, 17:00
афиша
Что: American Movie Night, Показ фильма на английском языке
Где: Греческая 1-я, American House Odesa
Когда: 21 июня, 18:30
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/sSR9HNZouHeTxrkv9
афишаЧто: Одесса, лето золотое. Открытие выставки Наталии Романовской – Цицик
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 22 июня, 14:00
афишаЧто: Все о войне. Презентация альманаха Зои Аровой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 22 июня, 16:00
афишаЧто: «Лето, дети, осень, зима, война и весна»
Где: Европейская пл.2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 22 июня, 17:00
афишаЧто: Чтение поэта Андрея Хаецкого
Где: Французский бульвар, 28, Замок Монстров
Когда: 22 июня, 19:00
афишаЧто: История шумовой музыки
Где: Пушкинская, 9, Музей современного искусства
Когда: 23 июня, 16:00
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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