Афіша Одеси на 21 -23 червня: безкоштовні виставки, концерти, спектаклі

Найдовші дні літа пропонуємо провести активно та на підйомі. Кращі митці міста вже підготували для безкоштовного відвідування цікаві події. Зверніть увагу, що в Одесі в новому форматі знову працює Музей сучасного мистецтва. Зараз це відбувається в співпраці з Музеєм західного та східного музею, де сучасне мистецтво оселилося в безпечному просторі виставкової галереї. Гарних та тихих вам вихідних.
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 21 червня, 13:30
Що: Лекція «Теорія систем та теорія свідомості»
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 21 червня, 16:00
Що: Творча зустріч з Ігорем Потоцьким та Людмилою Самодаєвою
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 червня, 17:00
Що: Дискусія “Деколонізація в культурі”
Де: Місце події стане відомим після реєстрації https://forms.gle/K4cydgwidZS1gepc6\
Коли: 21 червня, 17:00
Що: American Movie Night, Показ фільму англійською мовою
Де: Грецька 1-а, American House Odesa
Коли: 21 червня, 18:30
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/sSR9HNZouHeTxrkv9
Що: Одеса, літо золоте. Відкриття виставки Наталії Романовської – Цицик
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 22 червня, 14:00
Що: Все про війну. Презентація альманаха Зої Арової
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 22 червня, 16:00
Що: «Літо, діти, осінь, зима, війна і весна»
Де: Європейська пл.2, Книгарня кавʼярня Старого Лева
Коли: 22 червня, 17:00
Що: Читання поета Андрія Хаєцького
Де: Французький бульвар, 28, Замок Монстрів
Коли: 22 червня, 19:00
Що: Історія шумової музики
Де: Пушкінська, 9, Музей сучасного мистецтва
Коли: 23 червня, 16:00