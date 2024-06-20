Афіша Одеси на 21 -23 червня: безкоштовні виставки, концерти, спектаклі

«Не кожен таке зробить»: як юний одесит рятував місто від заторів та ледь не отримав за це штраф На початку червня 2024 року соцмережею «Тік Ток» поширилося відео, на якому підліток вправно регулює дорожній рух під час блекауту в Одесі. За день відео набрало сотні переглядів. Але історія юного регулювальника завершилася тим, що приїхали співробітники поліції, вони з’ясували особисті дані хлопця, сфотографували його і попередили про можливий штраф на 850 гривень. Після цього дитина злякалася і залишалась вдома. Ця історія розчулила редакцію «Одеського життя», тож ми вирішили знайти героя. Адже його вчинок порушив важливі в суспільстві питання: чи це нормально, коли карається ініціатива та чому під час блекаутів не працюють регулювальники? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Сьогодні на Євро-2024 грають Україна і Румунія: ми втратили важливого гравця У понеділок, 17 червня, збірна України проведе свій перший футбольний поєдинок на чемпіонаті Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва в 1-му турі групового етапу змагатимуться з командою Румунії, щоправда, без ключового захисника Віталія Миколенка. Початок матчу – о 16:00 за київським часом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ