Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 20 — 22 августа: бесплатные выставки и языковые курсы

Афиша Одессы на 20 — 22 августа: бесплатные выставки и языковые курсы

Внимание в Одессе начинают работу новые курсы украинского языка. Возможно именно вам они пригодятся. Занятия будут проходить в центре города, в библиотеке Багрицкого по средам в 16:00. Также напоминаем, что каждую неделю собирается и украинский клуб в библиотеке Грушевского, а также клуб разговорного английского — онлайн. Все подробности в наших анонсах.

Что: К 100-летию Павла Загребельного. Лекция Ирины Нечиталюк
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 августа, 15:00
афишаЧто: Курсы перехода на украинский
Где: Преображенская, 35. Библиотека Багрицкого
Когда: 21 августа, 16:00
афишаЧто: American English Club
Где: Online, Anerica House Odesa
Когда: 21 августа, 17:00
Register https://forms.gle/LTb2mnCDW6swT33k9
афишаЧто: Книжный клуб Pro читай
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 22 августа, 15:00
афишаЧто: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 20 августа, 13:30
афиша

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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