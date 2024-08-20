Афіша Одеси на 20 – 22 серпня: безкоштовні виставки та мовні курси

Увага в Одесі розпочинають роботу нові курси української мови. Можливо саме вам вони стануть у нагоді. Заняття будуть проходити в центрі міста, в бібліотеці Багрицького по середам о 16:00. Також нагадуємо що кожного тижня збирається й український клуб в бібліотеці Грушевського а також клуб розмовної англійської – онлайн. Всі подробиці в наших анонсах.
Що: До 100 річчя Павла Загребельного. Лекція Ірини Нечиталюк
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 21 серпня, 15:00
Що: Курси переходу на українську
Де: Преображенська, 35. Бібліотека Багрицького
Коли: 21 серпня, 16:00
Що: American English Club
Де: Online, Anerica House Odesa
Коли: 21 серпня, 17:00
Register https://forms.gle/LTb2mnCDW6swT33k9
Що: Книжковий клуб Pro читай
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 22 серпня, 15:00
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 20 серпня, 13:30