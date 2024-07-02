Афиша Одессы на 2 — 4 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 2 — 4 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Второй месяц лета. Синоптики прогнозируют, что он будет очень жарким. Посмотрим, будет ли он жарким на события в нашем городе, ведь, несмотря на войну начинается сезон отпусков. Впрочем, украинский и английский разговорные клубы продолжают свою работу. Юных читателей традиционно ждет читательский клуб в юношеской библиотеке. Также традиционно, в среду состоится «урок» в Джазовой академии, который проведет Елена Шевченко.

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 июля, 13:30
афиша
Что: Лекция архитектора Николая Чепелева «Наследие по факту и наследие де-юре».
Где: Сообщается после регистрации
Когда: 2 июля, 17:00
афишаЧто: Джазовая академия «Солнечная самба»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 3 июля, 17:00
афиша

Что: American English Club
Где: Греческая 1-я, American House Odesa
Когда: 3 июля, 17:00
Регистрация: https://bit.ly/3L3vCSj
афишаЧто: Книжный клуб Pro-читай
Где: Королева, 40, Областная юношеская библиотека
Когда: 4 июля, 15:00
афишаЧто: День Независимости США
Где: Греческая 1-я, American House Odesa
Когда: 4 июля, 17:00
Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3VGG7jr
афиша

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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