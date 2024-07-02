Афіша Одеси на 2 – 4 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 2 – 4 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Другий місяць літа. Синоптики прогнозують, що він буде дуже спекотним. Подивимось, чи буде він спекотним на події в нашому місті, адже, незважаючи на війну починається сезон відпусток. Втім, український та англійській розмовні клуби продовжують свою роботу. Юних читачів традиційно чекає читацький клуб в юнацькій бібліотеці. Також традиційно, у середу відбудеться “урок” в Джазовій академії, який проведе Олена Шевченко.

Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 липня, 13:30
афіша
Що: Лекція архітектора Миколи Чепелева “Спадщина по факту і спадщина де-юре”.
Де: Повідомляється після реєстрації
Коли: 2 липня, 17:00
афішаЩо: Джазова академія “Сонячна самба”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 3 липня, 17:00
афіша
Що: American English Club
Де: Грецька 1-а, American House Odesa
Коли: 3 липня, 17:00
Реєстрація: https://bit.ly/3L3vCSj
афішаЩо: Книжковий клуб Pro-читай
Де: Корольова, 40, Обласна юнацька бібліотека
Коли: 4 липня, 15:00
афішаЩо: День Незалежності США
Де: Грецька 1-а, American House Odesa
Коли: 4 липня, 17:00
Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3VGG7jr
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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