Афіша Одеси на 2 – 4 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Будки розбрату, або що відбувається на Фонтанці (відео) Схоже, в Одесі назріває нова війна… Міжусобна, якщо можна так сказати. Ну, тобто почалася ця міжусобиця не сьогодні і в колишні роки йшла зі змінним успіхом, але з початком курортного сезону і, відповідно, зростанням бажаючих потрапити якомога ближче до моря знову загострилася. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Відключення світла в Одесі: чи стане їх менше 30 червня? За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, в неділю, 30 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, як і раніше, вживатимуться заходи обмеження споживання електрики, причому обмеження діятимуть протягом доби. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 857: наслідки обстрілу Дніпра та новий пакет допомоги від США Сьогодні, у суботу, 29 червня 2024 року, розпочалася 857-та доба з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора та терориста росії в Україну. І весь цей час наші захисники продовжують давати рішучу відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективної вогневої поразки, виснажуючи по всій лінії фронту. А напередодні ворог скоїв черговий військовий злочин у Дніпрі… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Фантастичні вихідні: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 28 – 30 червня Три театральних премʼєри та ексклюзивні концерти очікують на одеситів цими вихідними. Оперний театр запрошує на свої програми і дітей і дорослих. Театр Музкомедії акриває сезон виставою на чарівну музику Штрауса. Ботанічний сад знову стає музичним майданчиком посеред квітів. А всіх закоханих та не тільки запрошують в Ітаку, де буде співати найромантичніший виконавець – Максим Бордин. Проведіть червень так, щоб він запамʼятався вам надовго. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ