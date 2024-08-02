Афиша Одессы на 2 — 4 августа: бесплатные концерты, спектакли, выставки

Вы уже успели перевернуть календарь и почувствовать что август наступил?
Что: Концерт «Дальше, дальше от шумного города»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 4 августа, 15:00
Что: Фестиваль Амальгама
Где: Пастера, 13, Дворик Национальной библиотеки
Когда: 3 – 4 августа, 12:00-20:00
Что: Выставка Алексея Малика «Путь к себе»
Где: Торговый, 2, Выставочный зал
Когда: 2 августа, 17:00
Что: Больше, чем кошка. Презентация книги Елены Зимней
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 2 августа, 15:00
Что: Презентация журнала «Камертон»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 августа, 16:00
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 августа, 13:30
Что: Мандалотерапия
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 августа, 12:00