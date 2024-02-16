Афиша Одессы на 16-19 февраля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Ушел из жизни мастер сцены одесского театра В возрасте 67 лет скончался актер Одесского театра юного зрителя, ведущий мастер сцены Виктор Андреевич Раду. ПОДРОБНЕЕ

В Сергеевке начался капремонт в разрушенной ракетой многоэтажке (фото) Начался капитальный ремонт в жилом девятиэтажном доме в Сергеевке, который был разрушен российской ракетой 1 июля 2022 года. «Одесская жизнь» рассказывает, как выживает приморская громада в условиях постоянных обстрелов. ПОДРОБНЕЕ