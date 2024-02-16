Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 16-19 февраля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 16-19 февраля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Одесса замерла в ожидании весны, первые дуновения которой мы уже ощущаем. А пока в природе что-то происходит мы предлагаем провести выходные на презентациях книг, выставках и благотворительных концертах.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 февраля, 13:30

Что: Презентация книги Александра Рыбака
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 16 февраля, 16:30

Что: Weekend concert
Где: Футуристов, 4/1, школа искусств им.Гилельса
Когда: 16 февраля, 16:30

Что: Литературные чтения «Ярослав Ивашкевич: художник, рожденный Украиной»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 17 февраля, 13:00

Что: Выставка «Любимый город не может спать спокойно»
Где: пр.Шевченко, 11
Когда: 17 февраля, 14:00

Что: Лекция Анастасии Фроловой «Прерафаэлиты в поисках средневековой утопии»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 17 февраля, 16:00

Что: Благотворительный концерт Властелина Ансамбля народных инструментов «МОЗАИКА»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 18 февраля, 15:00

Что: Вечер современной поэзии Анны Изотовой
Где: Городской театр, галерея ArtOdesa
Когда: 18 февраля, 16:00

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Редакция ПРОФИЛЬ

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