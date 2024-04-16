Афиша Одессы на 16-18 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Дело про обогащение бывшего одесского военкома Борисова направлено в суд Завершено расследование по коррупции бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. После ознакомления стороны защиты с материалами дело будет передано в суд. ПОДРОБНЕЕ

«Крейсер «Москва» и не только: как одолеть вражеский флот, не имея своего Два года назад, 14 апреля 2022 года, Украина одержала первую крупную морскую победу в битве с рф: именно в этот день на дно пошел российский крейсер «Москва», который был флагманом Черноморского флота противника. С тех пор ВСУ удалось уничтожить уже около трети всех военных кораблей россии. И это при том, что у Украины почти нет собственного флота. О том, как нам удается побеждать в битве на воде, «Одесская жизнь» поговорила с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко. ПОДРОБНЕЕ