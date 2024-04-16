Афиша Одессы на 16-18 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Дорогие друзья, если вы работаете в этот четверг, то рекомендуем вам взять выходной день, чтобы успеть на все интересные события. Конечно, мы шутим с выходным, но не шутим с количеством событий, поэтому решать, как все успеть — вам.
Что: Лекция Петра Кралюка «Борьба за Киевский престол после смерти князя Владимира Святославовича: загадка смерти Бориса и Глеба»
Где: Старопортофранковская, 36, Педагогический университет Ушинского
Когда: 16 апреля, 13:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 апреля, 13:30
Что: Лекция о гетмане Мазепе
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 апреля, 15:00
Что: Языково — литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1-а, Читальный зал национальной библиотеки
Когда: 17 апреля, 11:00
Что: Концерт Екатерины Козачек
Где: Сабанеев мост, 1, Школа Столярского
Когда: 17 апреля, 13:00
Что: American English Club | Teaching History
Где: Online
Когда: 17 апреля, 17:00
Зарегистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/3vT6Gca
Что: Джазовая академия. Алексей Петухов и Юлия Костандова
Где: Маразливская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 17 апреля, 17:00
Что: Встреча с мамой погибшей гастроисследовательницы Оли Цветовой, презентация книги Живая украинская кухня
Где: Канатная 112, б-ка ОНТУ
Когда: 18 апреля, 14:00
Что: Концерт посвящение памяти профессора Сухомлина
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 18 апреля, 15:00
Что: Литературный Грааль Леси Украинки
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 18 апреля, 16:00
Что: Презентация книги Романа Кракилии
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 18 апреля, 16:00
Что: Одесса. Мифы: прошлое, настоящее, будущее
Где: Онлайн, офлайн
Когда: 18 апреля, 17:00
Предварительная регистрация обязательна по ссылке https://bit.ly/3PLFNh7
Что: О чем не догадался сам Чуковский
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 18 апреля, 18:00
Запись по телефону 0503923088