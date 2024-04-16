Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 16-18 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 16-18 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Дорогі друзі, якщо ви працюєте цього четверга, то рекомендуємо вам взяти вихідний день, щоб встигнути на всі цікаві події. Звісно, ми жартуємо з вихідним, але не жартуємо із кількістю подій, тож вирішувати, як все встигнути – вам.

Що: Лекція Петра Кралюка «Боротьба за Київський престол після смерті князя Володимира Святославовича : загадка смерті Бориса і Гліба»
Де: Старопортофранківська, 36, Педагогічний університет Ушинського
Коли: 16 квітня, 13:00

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 квітня, 13:30
Що: Лекція про гетьмана Мазепу
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 квітня, 15:00

Що: Мовно – літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова,1-а, Читальна зала національної бібліотеки
Коли: 17 квітня, 11:00

Що: Концерт Катерини Козачек
Де: Сабанєєв міст, 1, Школа Столярського
Коли: 17 квітня, 13:00

Що: American English Club | Teaching History
Де: Online
Коли: April 17, 17:00
Register via the link: https://bit.ly/3vT6Gca
 Що: Джазова академія. Олексій Петухов та Юлія Костандова
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 17 квітня, 17:00

Що: Зустріч з мамою загиблої гастродослідниці Олі Кольорової, презентація книги Жива українська кухня
Де: Канатна 112, б-ка ОНТУ
Коли: 18 квітня, 14:00

Що: Концерт присвята памʼяті професора Сухомліна
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 18 квітня, 15:00

Що: Літературний Грааль Лесі Українки
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 18 квітня, 16:00

Що: Презентація книги Романа Кракилії
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 18 квітня, 16:00

Що: Одеса. Міфи: минуле, сучасне, майбутнє
Де: Онлайн, офлайн
Коли: 18 квітня, 17:00
Попередня реєстрація обов’язкова за посиланням https://bit.ly/3PLFNh7

Що: Про що не здогадався сам Чуковський
Де: Ніжинська, 66 , Музей історії євреїв
Коли: 18 квітня, 18:00
Запис за телефоном 0503923088

 

Avatar photo
Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk