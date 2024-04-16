Афіша Одеси на 16-18 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Що: Лекція Петра Кралюка «Боротьба за Київський престол після смерті князя Володимира Святославовича : загадка смерті Бориса і Гліба»

Де: Старопортофранківська, 36, Педагогічний університет Ушинського

Коли: 16 квітня, 13:00





Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 16 квітня, 13:30

Що: Лекція про гетьмана Мазепу

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 16 квітня, 15:00





Що: Мовно – літературна вітальня “Дивослово”

Де: Філатова,1-а, Читальна зала національної бібліотеки

Коли: 17 квітня, 11:00



Що: Концерт Катерини Козачек

Де: Сабанєєв міст, 1, Школа Столярського

Коли: 17 квітня, 13:00





Що: American English Club | Teaching History

Де: Online

Коли: April 17, 17:00

Register via the link: https://bit.ly/3vT6Gca

Що: Джазова академія. Олексій Петухов та Юлія Костандова

Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 17 квітня, 17:00





Що: Зустріч з мамою загиблої гастродослідниці Олі Кольорової, презентація книги Жива українська кухня

Де: Канатна 112, б-ка ОНТУ

Коли: 18 квітня, 14:00





Що: Концерт присвята памʼяті професора Сухомліна

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала

Коли: 18 квітня, 15:00



Що: Літературний Грааль Лесі Українки

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 18 квітня, 16:00





Що: Презентація книги Романа Кракилії

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 18 квітня, 16:00





Що: Одеса. Міфи: минуле, сучасне, майбутнє

Де: Онлайн, офлайн

Коли: 18 квітня, 17:00

Попередня реєстрація обов’язкова за посиланням https://bit.ly/3PLFNh7





Що: Про що не здогадався сам Чуковський

Де: Ніжинська, 66 , Музей історії євреїв

Коли: 18 квітня, 18:00

Запис за телефоном 0503923088



