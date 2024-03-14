Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 15-17 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 15-17 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Природа не балует нас теплом и солнышком, поэтому это лучшее время чтобы сходить на выставку, лекции или презентации книги. Этих событий это будет много, выбирайте, что вам по душе.

В воскресенье, когда на улице распогодится, вы сможете сходить в бывший парк Горького, который теперь стал Марка Твена, где будет целый день проходить благотворительный фестиваль с активностями для детей и взрослых. Хороших и тихих нам выходных. И не забудьте напечь блинов!

Что: Ретроспективная выставка Светланы Юсим «Hidden Gems».
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 15 марта, 15:00

Что: Александр Галяс «Теа-джаз» Леонида Утесова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 марта, 17:00

Что: С поэтической искрой в душе. Творческая встреча с Алексеем Резниченко
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 марта, 12:00

Что: Презентация книги «Как мы победили инсульт»
Где: Королева, 46, Областная библиотека для юношества
Когда: 16 марта, 13:00

Что: Политическая кухня Одессы: основы местного самоуправления
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 марта, 15:00
Регистрация: https://forms.gle/MCmJmkgA6GZGQEZi9

Что: Творческая встреча с Евгением Голубенко
Где: Городской театр, галерея ArtOdessa
Когда: 16 марта, 16:00

Что: Презентация социально-литературного дайджеста «Безвестность»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 16 марта, 17:00

Что: Густав Климт. Рождение и трагедия.
Где: Преображенская: 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 16 марта, 18:00

Что: Благотворительный фестиваль Море фест
Где: Парк Марка Твена
Когда: 17 марта, 12:00 — 18:00

Что: Открытие выставки Вадима Кучер-Куцана
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 17 марта, 15:00

Что: Концерт группы «Друже Музыко»
Где: Парк Марка Твена
Когда: 17 марта, 16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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