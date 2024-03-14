Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 15-17 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 15-17 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Природа не балує нас теплом та сонечком, тому це кращий час щоб сходити на виставку, лекції або презентації книги. Цих подій це буде багато, обирайте, що вам  до душі.

У неділю, коли на вулиці розпогодиться, ви зможете сходити в колишній парк Горького, який тепер став Марка Твена, де буде цілий день проходити благодійний фестиваль з активностями для дітей та дорослих. Гарних та тихих нам вихідних. І не забудьте напекти млинців! 

Що: Ретроспективна виставка Світлани Юсім “Hidden Gems”.
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 15 березня, 15:00

Що: Олександр Галяс “Теа-джаз” Леоніда Утьосова
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 15 березня, 17:00

Що: З поетичною іскрою в душі. Творча зустріч з Олексою Резніченко
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 березня, 12:00

Що: Презентація книги “Як ми перемогли інсульт”
Де: Корольова, 46, Обласна бібліотека для юнацтва
Коли: 16 березня, 13:00

Що: Політична кухня Одеси: основи місцевого самоврядування
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 березня, 15:00
Реєстрація: https://forms.gle/MCmJmkgA6GZGQEZi9

Що: Творча зустріч з Євгеном Голубенком
Де: Міський театр, галерея ArtOdessa
Коли: 16 березня, 16:00

Що: Презентація соціально-літературний дайджест “Безвістя”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 16 березня, 17:00

Що: Густав Клімт. Народження і трагедія
Де: Преображенська: 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 16 березня, 18:00

Що: Благодійний фестиваль Море фест
Де: Парк Марка Твена
Коли: 17 березня, 12:00 – 18:00

Що: Відкриття виставки Вадима Кучер-Куцана
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 17 березня, 15:00

Що: Концерт гурту «Друже Музико»
Де: Парк Марка Твена
Коли: 17 березня, 16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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