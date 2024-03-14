Афіша Одеси на 15-17 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 12-14 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Якщо у вас є ще сили після нічних атак вивчати мову, ходити на дискусії та лекції – ця підбірка подій для вас. А може, навпаки, після відвідання цих подій у вас будуть сили пережити чергові нальоти ворожих дронів? В будь якому разі, бережіть себе та читайте “Одеське життя”, адже читати корисно! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 8-10 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Майже всі події цих вихідних будуть присвячені одному чоловіку – Тарасу Шевченку, а якщо точніше, то 210 річниці з дня народження великого поета. Дуже тішить, що організатори подій підійшли не до цих подій із натхненням та пропонують нестандартні лекції, концерти та цікаві виставки. Також продовжуються лекції Джазової академії, які ми рекомендуємо вам не пропускати. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ