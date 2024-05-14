Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 14-16 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 14-16 мая: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Неделя будет насыщенной, особенно для тех, кто любит историю и изучает английский. Но и любители художественных выставок тоже не останутся без внимания. А еще, всем любителям театра рекомендуем не пропустить гастроли Черниговского драматического театра и посетить спектакль «Слепой».

Ну и 15 мая, где бы вы ни были, не пропустите празднование Всемирного дня джаза, ведь джаз — это музыка свободных!

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 14 мая, 13:30

Что: Географическое название как культурное наследие
Где: Польская, 19 Музей Блещунова
Когда: 14 мая, 17:00

Что: Открытие выставки Натальи Лозы
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 14 мая, 16:00

Что: Одесские вехи. К 10 годовщине событий 2 мая
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 14 мая, 18:00

Что: Концерт ко Всемирному Дню джаза
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 мая, 17:00

Что: American English Club | Роль религии в 21st Century
Где: Online
Когда: май 15, 17:00
Registry via the link: https://bit.ly/3wwEv3b

Что: Спектакль «Слепой»
Где: Пастера, 15, Украинский театр
Когда: 15 мая, 18:00
Что: American Independence Film Festival | Jamala: Songs of Freedom
Где: Hretska St. 1a America House Odesa
Когда: May 15, 18:30
Регистрация: https://bit.ly/4byZC3F

Что: Лекция Александра Галяса «Красавицы Одессы» (часть вторая)
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 16 мая, 17:00

Что: Семен Гехт. Забытый и загадочный. Лекция Елены Яворской
Где: Нежинская, 66. Музей истории евреев
Когда: 16 мая, 18:00
Запись по телефону 0503923088

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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