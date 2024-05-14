Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 14-16 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 14-16 травня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Тиждень буде насиченим, особливо для тих, хто любить історію та вивчає англійську. Але і любителі художніх виставок теж не залишаться без уваги. А ще, всім любителям театру рекомендуємо не пропустити гастролі Чернігівського драматичного театру і відвідати виставу “Сліпий”.

Ну і 15 травня, де б ви не були,  не пропустіть святкування Всесвітнього дня джазу, адже джаз – це музика вільних!

Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 14 травня, 13:30
Що: Географічна назва як культурна спадщина
Де: Польська, 19 Музей Блещунова
Коли: 14 травня, 17:00
Що: Відкриття виставки Наталії Лози
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 14 травня, 16:00

Що: Одеські віхи. До 10 річниці подій 2 травня
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 14 травня, 18:00

Що: Концерт до Всесвітнього Дня джазу
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 15 травня, 17:00
Що: American English Club | The Role of Religion in the 21st Century
Де: Online
Коли: May 15, 17:00
Register via the link: https://bit.ly/3wwEv3b

Що: Вистава “Сліпий”
Де: Пастера, 15, Український театр
Коли: 15 травня, 18:00
Що: American Independence Film Festival | Jamala: Songs of Freedom
Де: Hretska St. 1a America House Odesa
Коли: May 15, 18:30
Реєстрація: https://bit.ly/4byZC3F
Що: Лекція Олександра Галяса “Красуні Одеси” (частина друга)
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 16 травня, 17:00
Що: Семен Гехт. Забутий та загадковий. Лекція Олени Яворської
Де: Ніжинська, 66. Музей історії євреїв
Коли: 16 травня, 18:00
Запис за телефоном 0503923088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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