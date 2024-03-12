Афиша Одессы на 12-14 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Если у вас есть еще силы после ночных атак изучать язык, ходить на дискуссии и лекции — эта подборка событий для вас. А может, наоборот, после посещения этих событий у вас будут силы пережить очередные налеты вражеских дронов? В любом случае, берегите себя и читайте «Одесскую жизнь», ведь читать полезно!
Что: Шевченковский диктант
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 марта, 13:30
Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1-а, Читальный зал ОННБ
Когда: 13 марта, 11:00
Что: Торжественный концерт ко Дню рождения Шевченко
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 13 марта, 15:00
Что: American English Club
Где: Греческая 1-я, American House Odesa
Когда: 13 марта, 17:00
Регистрация: https://forms.gle/jNCXcL2nmFJB3iGNA
Что: Феномен украинского добровольца. Герой Украины Владислав Бувалкин
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 14 марта, 15:00
Что: Ярмарка вакансий
Где: Садовая, 10
Когда: 14 марта, 11:00
Что: Свободный разговор. Слушаем собственное
Где: Греческая, 1-а, American House Odesa
Когда: 14 марта, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/41kEK1DdjHoAebHu6