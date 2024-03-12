Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 12-14 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 12-14 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Якщо у вас є ще сили після нічних атак вивчати мову, ходити на дискусії та лекції – ця підбірка подій для вас. А може, навпаки, після відвідання цих подій у вас будуть сили пережити чергові нальоти ворожих дронів? В будь якому разі, бережіть себе та читайте “Одеське життя”, адже читати корисно!

Що: Шевченківський диктант
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 березня, 13:30

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1-а, Читальна зала ОННБ
Коли: 13 березня, 11:00

Що: Урочистий концерт до Дня народження Шевченка
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 13 березня, 15:00

Що: American English Club
Де: Грецька 1-а, American House Odesa
Коли: 13 березня, 17:00
Регістрація: https://forms.gle/jNCXcL2nmFJB3iGNA

Що: Феномен українського добровольця. Герой України Владислав Бувалкін
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 14 березня, 15:00

Що: Ярмарок вакансій
Де: Садова, 10
Коли: 14 березня, 11:00

Що: Вільна розмова. Слухаймо власне
Де: Грецька, 1-а, American House Odesa
Коли: 14 березня, 18:30
Реєстрація: https://forms.gle/41kEK1DdjHoAebHu6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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