Афіша Одеси на 12-14 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Фільм “20 днів у Маріуполі” отримав перший в історії України “Оскар” Український документальний фільм “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, знятий під час облоги Маріуполя в березні 2022 року, став переможцем у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм” на кінопремії “Оскар”. Це перша нагорода для України за весь час визначення найкращих у світовому кінематографі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одесит перетворився на чудовисько, щоб потрапити до Молдови (відео) Не секрет, що для того, щоб втекти від мобілізації за кордон, деякі військовозобов’язані українці вигадують як креативні, так і досить дивні способи. Але, виявляється, і наших прикордонників ось так просто навколо пальця не обведеш! І приклад тому – історія, яку розповіли сьогодні у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ