Афиша Одессы на 12-14 июля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Сухой и обжигающий июльский воздух заставляет горожан и туристов активно искать место в тени, а еще лучше прятаться в помещениях, где можно провести время с пользой. Например, посмотреть фильм или поучаствовать в мастер классе по одесской кукле мотанки.
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 июля, 13:30
Что: Лекция Тараса Гончарука «История Одессы и подходы к ее изучению»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 июля, 10:30
Что: Лекция об особом искусстве «Суисеки»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 12 июля, 16:00
Что: Женские шведские кружки и просмотр фильма
Где: Малая Арнаутская, 66, Norma Vita
Когда: 12 июля, 17:00
Что: Мастер класс по одесской кукле мотанки
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 13 июля, 15:00
Регистрация (048) 752 — 83 — 40
Что: Концерт группы «Мотанки»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 13 июля, 17:00
Что: Презентация третьего тома Утесовской энциклопедии
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 13 июля, 17:00
Что: Показательные выступления команды «Лапы помощи»
Где: Парк Марка Твена
Когда: 14 июля, 18:00 – 20:00