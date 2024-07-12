Афіша Одеси на 12-14 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Сухе та обпалююче липневе повітря змушує городян та туристів активно шукати місце у тіні, а ще краще ховатися у приміщеннях, де можна провести час з користю. Наприклад, подивитися фільм чи взяти участь у майстер класі з одеської ляльки мотанки.
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 липня, 13:30
Що: Лекція Тараса Гончарука “ Історія Одеси та підходи до її вивчення”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 12 липня, 10:30
Що: Лекція про особливе мистецтво “Суїсекі”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 12 липня, 16:00
Що: Жіночі шведські гуртки та перегляд фільму
Де: Мала Арнаутська, 66, Norma Vita
Коли: 12 липня, 17:00
Що: Майстер клас з одеської ляльки мотанки
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 13 липня, 15:00
Реєстрація (048) 752 – 83 – 40
Що: Концерт гурту “Мотанки”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 13 липня, 17:00
Що: Презентація третього тому Утьосовської енциклопедії
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 13 липня, 17:00
Що: Показові виступи команди “Лапи допомоги”
Де: Парк Марка Твена
Коли: 14 липня, 18:00 – 20:00