Афіша Одеси на 12-14 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 5 -7 липня: безплатні виставки, концерти та читання із собакою Ви колись читали книжки для собаки або разом з собакою? А хочете спробувати? Тоді на вас чекають в обласній бібліотеці для юнацтва цієї п’ятниці. А може вам цікаво подивитися на новий арт простір, який зʼявився та розвивається в знаменитій Канаві? А може, ви вивчаєте українську або англійську, або відразу обидві мови? Тоді вас чекають в Національній науковій бібліотеці та в Бібліотеці Грушевського. А якщо вас не ваблять культурні події, то може ви візьмете участь у благодійному забігу? Вирішувати вам – всі події абсолютно безкоштовні, лише обирайте, що вам до душі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 2-4 липня: безкоштовні концерти, вистави, виставки Другий місяць літа. Синоптики прогнозують, що він буде дуже спекотним. Подивимось, чи буде він спекотним на події в нашому місті, адже, незважаючи на війну починається сезон відпусток. Втім, український та англійській розмовні клуби продовжують свою роботу. Юних читачів традиційно чекає читацький клуб в юнацькій бібліотеці. Також традиційно, у середу відбудеться “урок” в Джазовій академії, який проведе Олена Шевченко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 28 – 30 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Останні вихідні червня. Ми пропонуємо провести ці дні корисно – розвиваючись, надихаючись, навчаючись. А ще, згадайте ваш червень, яким він був? Чи є вам за що подякувати світові, ЗСУ, друзям, близьким? Не відкладайте – дякуйте, донатьте, підтримуйте! І ми дякуємо всесвіту за цей червень. Живемо далі! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 24 – 26 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Майже всі події цього тижня повʼязані з жінками – створені для жінок, створені жінками або про жінок. У вівторок на вас чекає жіночий стендап. Ви ще не були на стендапі? Обовʼяково загляніть в бібліотеку Грушевського. В середу в театрі Василька на нас чекає презентація книги Майї Тульчинськоі, блогерки, яка пише про моду, “Я забула труси”. А в четвер в Музеї історії євреїв розкажуть про життя Зінаїди Райх. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ