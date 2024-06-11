Афиша Одессы на 11 — 13 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 11 — 13 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

В Одессе июньская жара в июне. Пережить ее комфортно можно в учреждениях культуры. В старинных зданиях, в которых находятся большинство залов одесских библиотек всегда прохладно даже без кондиционеров. А еще здесь всегда приятное общение и интересные люди вокруг. На этой неделе здесь пройдут творческие встречи, дискуссии. А в American House вас ждет новый клуб, где можно попрактиковать английский.

Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 11 июня, 13:30
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Что: Творческая встреча «Мир глазами женщины» с Ларисой Сокольской
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 12 июня, 15:00
афиша
Что: Концерт-лекция «EVERYTHING MUST CHANGE»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 12 июня, 17:00
афишаЧто: “Музей. Неполный цикл – от консервации остатков до зарождения революционных идей”
Где: По запросу
Когда: 11 июня, 17:00
Регистрация https://pixelatedrealities.org/event/muzej-nepovnyj-czykl-vid-konservacziyi-zalyshkiv-do-zarodzhennya-revolyuczijnyh-idej/#rsvp-now
афиша

Что: «Одесса – город литературы ЮНЕСКО»
Где: По запросу
Когда: 13 июня, 17:00

Одеса – креативне місто ЮНЕСКО


афишаЧто: Дискуссионный клуб Тема «Сатоси Кон»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 13 июня, 18:00
афиша
Что: Дискуссия: Жизнь вместе. Одещина на перекрестке культур
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 13 июня, 18:00
афишаЧто: Плейбек перформанс “wARt”
Где: Городской сад, «ArtOdessa»
Когда: 13 июня, 18:30
афишаЧто: Speaking club
Где: Греческая 1-я. America House Odesa
Когда: 13 июня, 18:30
Регистрация — https://forms.gle/mgKHaVeDLpt3Cb139
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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