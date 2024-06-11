Афіша Одеси на 11 – 13 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 11 – 13 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

В Одесі червнева спека. Пережити її комфортно можно в закладах культури. В старинных будівлях, в яких знаходяться більшість залів одеських бібліотек завжди прохолодно навіть без кондиціонерів. А ще тут завжди приємне спілкування і цікаві люди навкруги. Цього тижня тут пройдуть творчі зустрічі, дискусії. А в American House на вас чекає новий клуб, де можна попрактикувати англійську.

Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 11 червня, 13:30
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Що: Творча зустріч «Світ очима жінки» з Ларисою Сокольською
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 12 червня, 15:00
афіша
Що: Концерт-лекція “EVERYTHING MUST CHANGE’
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 12 червня, 17:00
афішаЩо: “Музей. Неповний цикл – від консервації залишків до зародження революційних ідей”
Де: За запитом
Коли: 11 червня, 17:00
Реєстрація https://pixelatedrealities.org/event/muzej-nepovnyj-czykl-vid-konservacziyi-zalyshkiv-do-zarodzhennya-revolyuczijnyh-idej/#rsvp-now
афішаЩо: “Одеса – місто літератури ЮНЕСКО”
Де: За запитом
Коли: 13 червня, 17:00

Одеса – креативне місто ЮНЕСКО


афішаЩо: Дискусійний клуб Тема “Сатосі Кон”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 13 червня, 18:00
афіша
Що: Дискусія: Життя разом. Одещина на перехресті культур
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 13 червня, 18:00
афішаЩо: Плейбек перфоманс “wARt”
Де: Міський сад, “ArtOdessa”
Коли: 13 червня, 18:30
афішаЩо: Speaking club
Де: Грецька 1-а. America House Odesa
Коли: 13 червня, 18:30
Реєстрація — https://forms.gle/mgKHaVeDLpt3Cb139
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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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