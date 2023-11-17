Афиша Одессы: концерт и выставки, которые можно посетить бесплатно 17-19 ноября

Целое разноцветие событий ждет нас в эти выходные. Все они разные, как листья на осенних деревьях: открытие и закрытие выставок, творческие встречи, концерты и презентации книг, квартирники и лекции.
Обратите внимание на выставку, посвященную Украине и космосу. Уверены, она будет интересна не только детям. Необычной будет встреча с Сергеем Головиным – мастером горлового пения, музыкантом. Скажите, вы когда-то слышали вживую горловое пение?
Итак, изучайте нашу афишу и откладывайте на завтра то, куда можно сходить сегодня. Тихих и уютных для нас всех выходных.
Что: Открытие выставки «Украина — космическое государство»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 17 ноября, 15:00
Что: Встреча с Сергеем Головиным «Дыхание вселенной»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 17 ноября, 16:00
Что: Революция достоинства: на пути к истории
Где: Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 18 ноября, 13:00
Что: Презентация книги Дианы Клочко «Спрятное искусство»
Где: Пастера, 13, ОННБ
Когда: 18 ноября, 15:00
Что: Творческая встреча с Олегом Куцким
Где: Городской сад. ArtOdesa
Когда: 18 ноября, 15:00
Что: Закрытие выставки цифрового искусства
Где: Соборная, 2, Галерея Диалоги
Когда: 18 ноября, 15:00
Что: Открытие выставки Александра Синельникова «Любое из разного»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 18 ноября, 16:00
Что: Философия и стихи. Собеседование
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 18 ноября, 18:00
Что: Квартирник в Гилле
Где: Преображенская, 11, Гилель
Когда: 18 ноября, 18:00
Регистрация обязательна bit.ly/3Swvrnk
Что: Четыре языка еврейской поэзии
Где: Онлайн cutt.ly/DA-Poetry
Когда: 19 ноября, 16:00
Что: Концерт авторской песни «Музыкальная авантюра» с участием Романа Капитонова и Романа Моргенштерна.
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 ноября, 17:00