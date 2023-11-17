Афиша Одессы: концерт и выставки, которые можно посетить бесплатно 17-19 ноября

Итак, изучайте нашу афишу и откладывайте на завтра то, куда можно сходить сегодня. Тихих и уютных для нас всех выходных.

Что: Открытие выставки «Украина — космическое государство»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 17 ноября, 15:00

Что: Встреча с Сергеем Головиным «Дыхание вселенной»

Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого

Когда: 17 ноября, 16:00

Что: Революция достоинства: на пути к истории

Где: Королева, 46, Библиотека для юношества

Когда: 18 ноября, 13:00

Что: Презентация книги Дианы Клочко «Спрятное искусство»

Где: Пастера, 13, ОННБ

Когда: 18 ноября, 15:00

Что: Творческая встреча с Олегом Куцким

Где: Городской сад. ArtOdesa

Когда: 18 ноября, 15:00



Что: Закрытие выставки цифрового искусства

Где: Соборная, 2, Галерея Диалоги

Когда: 18 ноября, 15:00

Что: Открытие выставки Александра Синельникова «Любое из разного»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 18 ноября, 16:00

Что: Философия и стихи. Собеседование

Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого

Когда: 18 ноября, 18:00

Что: Квартирник в Гилле

Где: Преображенская, 11, Гилель

Когда: 18 ноября, 18:00

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Что: Четыре языка еврейской поэзии

Где: Онлайн cutt.ly/DA-Poetry

Когда: 19 ноября, 16:00

Что: Концерт авторской песни «Музыкальная авантюра» с участием Романа Капитонова и Романа Моргенштерна.

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 19 ноября, 17:00