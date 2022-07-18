Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 19 – 21 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 15 – 17 июля Середина лета и года. Необычайно тяжелого для всех нас. Тем не менее, мы живем и искусство, спорт, новые знания – это то, что нас оставляет людьми и держит на плаву. Так что не пренебрегайте этими событиями, тем более что они бесплатны. Но не забывайте о правилах безопасности в военное время. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 11 – 14 июля Эту неделю можно назвать литературной. Ведь количество презентаций книг, их обсуждения и встреч с авторами невероятно. Кажется, украинцы постепенно возвращаются в свои любимые занятия, среди которых чтение – не на последнем месте. И действительно, книги помогают отвлечься, задуматься или дать почтение и вдохновение. А какие книги любите читать вы? ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 8 – 10 июля Эти выходные будут жаркими. И это не только о погоде и температуре воздуха. Посмотрите, какое количество бесплатных событий запланировано. Обратите внимание, что все они, кроме утренней йоги и концерт на балконе, проходят в закрытых помещениях, а это значит, что вам будет комфортно даже в самые жаркие часы дня! ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 5 – 7 июля Наступила очередная рабочая неделя, когда один день сменяет другой. Чтобы немного разбавить рутину предлагаем вам не забывать о культурной жизни, спорте и самообразовании. Тем более что события, которые мы предлагаем — бесплатные, от вас нужны только желание и правильное распределение своего времени. ПОДРОБНЕЕ