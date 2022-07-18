Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 19 – 21 июля

Лето пересекло экватор. А мы продолжаем работать, учиться, воевать, помогать. Именно такой направленности и будут события на этой неделе. Внимательно присмотритесь к ним, ведь все они не только полезны, но и бесплатны.
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 10 июля, 11:00
Что: Имперские маркеры в памятниках и топонимике Одессы
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Онлайн https:// us04web.zoom.us/j/71985853274…
Когда: 19 июля, 15:00
Что: Детский киноклуб
Где: Королева, 46, Областная библиотека для детей
Когда: 19 июля, 16:00
https://fb.me/e/3qpPZr1Ar
Что: Лекция Еврейские сельскохозяйственные колонии Херсонщины
Где: Онлайн
Регистрация Когда: 19 июля, 20:00
https://fb.me/e/25JExydAk
Что: Немецкий для взрослых
Где: Филатова,1, Читательный зал ОННБ
Когда: 20 июля, 15:00
Что: Давид Бурлюк: Возвращаем украденную идентичность
Где: Онлайн
https://us04web.zoom.us /j/8089697195…
Когда: 20 июля, 17:30
https://fb.me/e/24liinnci
Что: Английский для детей
Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 21 июля, 15:00
Что: Английский для взрослых
Где: Филатова,1, Читальный зал ОННБ
Когда: 21 июля, 16:00
Что: Книжный клуб Pro-читай
Где: Королева, 46, Областная библиотека для детей
Когда: 21 июля, 16:00
https://fb.me/e/3jtbY0XcK