Афиша Одессы 19 — 21 июля: фестивали, концерты и другие бесплатные события

Заметили такую особенность: чем выше температура воздуха, тем меньше бесплатных событий происходит в городе. Тем не менее нас ждут два фестиваля — один пивной, второй — этно. Ну а для тех, кто любит более камерные мероприятия также найдут что-то для себя. А как вы любите больше проводить свое свободное время?
Что: Пивной фестиваль
Где: Городской сад
Когда: 19 – 21 июля
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 июля, 13:30
Что: Презентация журнала «Камертон»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Багрицкого
Когда: 19 июля, 16:00
Что: Легенды театральной Одессы «Лидия Полякова, Евгений Котов»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 июля, 17:00
Что: Фестиваль «Черноморская степь»
Где: Парк Шевченко
Когда: 20 июля, 11:00
Что: Литературная студия «Поток»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 июля, 14:00