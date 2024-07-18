Афіша Одеси 19 – 21 липня: фестивалі, концерти та інші безкоштовні події

Помітили таку особливість: чим вище температура повітря, тим менше безкоштовних подій відбувається в місті. Тим не менш на нас чекають два фестивалі – один пивний, другий – етно. Ну а для тих, хто полюбляє більш камерні заходи також знайдуть щось для себе. А як ви любите більше проводити свій вільний час?
Що: Пивний фестиваль
Де: Міський сад
Коли: 19 – 21 липня
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 липня, 13:30
Що: Презентація часопису “Камертон”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Багрицького
Коли: 19 липня, 16:00
Що: Легенди театральної Одеси “Лідія Полякова, Євген Котов”
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 19 липня, 17:00
Що: Фестиваль “Чорноморський степ”
Де: Парк Шевченка
Коли: 20 липня, 11:00
Що: Літературна студія “Потік”
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 липня, 14:00