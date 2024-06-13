Афиша Одессы на 14 -16 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 14 -16 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Середина июня. Событий, которые проводятся в закрытых помещениях становится меньше. А немногочисленные мероприятия проходят на свежем воздухе. Поэтому не пропустите самые интересные из них.

Что: Творческая встреча Анастасией Фролковой
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 14 июня, 16:00
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Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 14 июня, 13:30
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Что: Экскурсия по музею “КП Горэлектротранс”
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Трамвайное депо
Когда: 15 июня, 11:00
афишаЧто: Литературная студия Игоря Потоцкого
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 июня, 14:00
афишаЧто: Творческая встреча с Андреем Хаецким
Где: Французский бульвар, Замок Монстров
Когда: 15 июня, 19:00
афишаЧто: День поддержки переселенца
Где: Парк Марка Твена
Когда: 16 июня, 16:00
афиша

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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