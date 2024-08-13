Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы: куда пойти 13 — 15 августа

Афиша бесплатных событий Одессы: куда пойти 13 — 15 августа

Август приближается к своей середине. И казалось бы, жара стоит еще июльская, но день понемногу сокращается. Поэтому з а вы же знаете, читать — полезно!

Что: Итоги проекта «Деколонизация»
Где: Онлайн
Регистрация оффлайн https://forms.gle/EzTJKhCECkonkFsc6
Когда: 15 августа, 17:00
афишаЧто: Дискуссия «Информационная безопасность «полуострова» Бессарабия
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 13 августа, 17:30
афишаЧто: Презентация книги Эдуарда Амчиславского Актеры. Кино. Одесса”
Где: Тараса Кузьмина (бывшая Градоначальническая), 9, б-ка Паустовского
Когда: 14 августа, 14:00
афишаЧто: Презентация книги Валерия Пикуленко «Записки на коленке»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 14 августа, 15:00
афишаЧто: Книжный клуб “ProЧитай”
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 15 августа, 15:00
афишаЧто: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 13 августа, 13:30
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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