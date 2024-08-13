Афіша безкоштовних подій Одеси: куди піти 13 – 15 серпня

Серпень наближається своєї середини. І здавалось би, спека стоїть ще липнева, але день потрохи скорочується. Тож заплануйте собі відвідування цікавих та безкоштовних подій, щоб все встигнути. Більшість з них буде присвячена книгам та читанню, а ви же знаєте, читати – корисно!
Що: Підсумки проекту “Деколонізація”
Де: Онлайн
Реєстрація офлайн https://forms.gle/EzTJKhCECkonkFsc6
Коли: 15 серпня, 17:00
Що: Дискусія “Інформаційна безпека “півострова” Бессарабія
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 13 серпня, 17:30
Що: Презентація книги Едуарда Амчиславського “Актори. Кіно. Одеса”
Де: Тараса Кузьміна (колишня Градоначальницька), 9 , б-ка Паустовського
Коли: 14 серпня, 14:00
Що: Презентація книги Валерія Пікуленка “Записки на колінці”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 14 серпня, 15:00
Що: Книжковий клуб “ProЧитай”
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 15 серпня, 15:00
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 13 серпня, 13:30