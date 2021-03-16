В конце января Кабинет министров сообщил о старте с 1 марта 2021 года Программы по удешевлению ипотечных кредитов. «Доступная ипотека 7%» предусматривает компенсацию рыночной ставки банка за счет бюджета.

На выходе потребитель должен получить ставку в 7% годовых. Первые банки уже подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства, а в начале марта первые две семьи уже получили ипотечный кредит по госпрограмме. Новость, безусловно, хорошая. Но мы решили разобраться, все ли так просто, как обещают в правительстве.

1. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ИПОТЕКЕ 7%?

Главное, что стоит понимать еще на старте: речь идет не о государственном кредите, а о компенсациях по удешевлению стоимости ипотечных кредитов от частных банков. То есть вы заключаете с банком Договор об ипотечном кредитовании по их установленной ставке, а все выплаты процентов по кредиту, что свыше 7%, за вас платит государство. НО! До тех пор, пока бюджетом предусмотрено финансирование этой статьи расходов.

2. КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ ПОД 7%?

Внутренние переселенцы.

Жители общежитий и аварийных домов

Научно-педагогические сотрудники.

Медики и сотрудники бюджетной сферы.

Граждане, состоящие на «квартирном учете».

Молодые семьи.

При этом в течение последних пяти лет все перечисленные категории граждан, кроме временно перемещенных лиц, не должны были продавать жилье или другую недвижимость.

3. В КАКИХ БАНКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ 7%?

Кредит выдают: государственные ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк, а также коммерческие «Глобус», Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

4. НА КАКУЮ СУММУ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?

Максимальная сумма кредита заемщику не должна превышать двух миллионов гривен, а максимальная стоимость жилья — 2,5 миллиона.

При этом первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. То есть если выбранное жилье стоит один миллион гривен, то получатель кредита должен внести аванс 150 тысяч гривен собственных средств. А если ваш кредит максимальный (два миллиона), то авансовый платеж составляет 20%.

5. КАКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ МОЖНО ПОКУПАТЬ?

Можно приобретать жилье и в строящихся домах, и на вторичном рынке. Разрешена ипотека и на частные дома, причем как введенные в эксплуатацию, так и недострои.

Но возраст любого здания не должен превышать три года, то есть если вы заключаете договор в банке в 2021 году, то дом должен быть 2018-21 годов постройки.

Площадь жилья на одного человека или семью из двух человек не должна превышать 50 квадратных метров. На каждого следующего члена семьи — плюс 20 квадратов. То есть семье с одним ребенком положено до 70 квадратных метров, с двумя детьми — до 90 квадратных метров.

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6. НА СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫДАЕТСЯ «ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА 7%»?

Кредит выдается на срок до 20 лет.

7. КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ У МЕНЯ ДОХОД, ЧТОБЫ МНЕ ДАЛИ КРЕДИТ?

Каждый банк рассматривает суммарный доход семьи (домохозяйства) или отдельного гражданина согласно своим положениям.

Однако компенсацию от государства получат только те граждане, ежемесячный суммарный средний доход которых за последние шесть месяцев не превышает средний пятикратный месячный размер зарплаты в соответствующем регионе Украины по данным Госстата. Другими словами, в Одесской области вы попадаете в программу, если ваш суммарный средний доход в месяц и доход каждого члена вашей семьи не превышает 75,3 тысячи гривен.

Подготовлено при консультации Корпорации агентств недвижимости Одессы

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