Видеоурок «Одесской жизни»: как получить помощь безработному?

Оформить финансовую помощь по безработице сейчас украинцы могут на портале либо в приложении «Дiя». Рассказываем, как это сделать.

На помощь по безработице имеют право украинцы, которые были официально трудоустроены и потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность своего ФОП. Вы также должны быть зарегистрированы на временно оккупированных территориях либо в зоне активных боевых действий.

Больше подробностей о том, как воспользоваться данной услугой в приложении «Дiя» – в новом видео «Одесской жизни»:

Фото: скриншот с видео