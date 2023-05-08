9 мая первый полуфинал Евровидения-2023: где смотреть и как голосовать в Украине

Во вторник, 9 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал Песенного конкурса Евровидения-2023 в Ливерпуле, где 15 участников будут соревноваться за право представить свою страну в финале конкурса.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения

Представитель от Украины, группа TVORCHI, сразу попадает в финал шоу 13 мая с песней Heart of Steel.

Трансляция первого полуфинала начнется в 21:30 на телеканале “Суспільне. Культура”. Сам конкурс начнется в 22:00. Комментировать шоу из Ливерпуля будет Тимур Мирошниченко, который уже 18 лет является украинским голосом Евровидения.

Песенный конкурс “Евровидение-2023” еще можно будет также смотреть на цифровых платформах:

На ютуб-канале Евровидения Украина можно будет слушать и наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии в Ливерпуле.

Кто выступит в первом полуфинале Евровидения-2023:

Норвегия: Alessandra – «Queen of Kings»

Мальта: The Busker — «Dance (Our Own Party)»

Сербия: Luke Black — «Samo Mi Se Spava»

Латвия: Sudden Lights — «Aijā»

Португалия: Mimicat — «Ai Coração»

Ирландия: Wild Youth — «We Are One»

Хорватия: Let 3 — «Mama ŠČ!»

Швейцария: Remo Forrer — «Watergun»

Израиль: Noa Kirel — «Unicorn»

Молдова: Pasha Parfeni — «Soarele şi Luna»

Швеция: Loreen – «Tattoo»

Азербайджан: TuralTuranX — «Tell Me More»

Чехия: Vesna — My Sister’s Crown

Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper – «Burning Daylight»

Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha

Звездные выступления в полуфинале

Первый полуфинал Евровидения-2023 откроет ведущая шоу от Украины – фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с фрагментом песни «Маяк». Выступление символизирует объединение музыкой двух стран. Целью открытия является подчеркнуть проведение 67-го Песенного конкурса Евровидения в Ливерпуле от имени Украины, страны-победителя прошлогоднего конкурса.

В перерыве между выступлениями конкурсантов на сцену Евровидения-2023 выйдет всемирно известная певица Rita Ora – рекордсменка среди британских звезд по количеству синглов. Она исполнит попурри из своих самых известных хитов.

Представительница Украины на Евровидении-2010 Alyosha расскажет со сцены историю своего настоящего личного путешествия через исполнение песни «Ordinary World» культовой британской попрок-группы Duran Duran, в новой аранжировке.

Своим выступлением Alyosha вместе с ливерпульской певицей Rebecca Ferguson расскажут историю надежды, мужества и поддержки народа Украины со всего мира. Перфоманс называется «Добро пожаловать к нам домой».

Как голосовать на Евровидении в 2023 году

Украинцы будут голосовать во втором полуфинале и в финале. Во время первого полуфинала украинцы не голосуют.

Во втором полуфинале в прямом эфире появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого вы хотите голосовать.

67-й Песенный конкурс Евровидения проходит в Ливерпуле от имени Украины, одержавшей победу в Турине в прошлом году. Представитель Украины, группа TVORCHI, сразу попадает в финал шоу 13 мая, где выступит с песней Heart of Steel под номером 19.